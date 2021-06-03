Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, вразила стильним образом
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко дуже популярна актриса і вже встигла засвітитися в десятках картин. Не так давно красуня закінчила роботу над новим фільмом "Білий слон". Не забуває Ольга і про свій мікроблог Instagram, де регулярно радує фанатів яскравими фото і відео з свого насиченого життя.
Так, цього разу Куриленко поділилася чарівним кадром, на якому позує в спокусливому образі. Як видно, перед камерою вона з'явилася у вишуканій червоній сукні на тоненьких бретельках, яка красиво підкреслила зону декольте і витончені плечі. Її волосся розпущене в стильному укладанні, а на обличчі яскравий макіяж з кокетливими чорними стрілками, завершують образ масивні сережки.
У підписі до публікації Ольга написала: "Сподіваюся, вам подобається хороша погода! Які у тебе плани на ці вихідні?". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до знімка. "Красуня", "Дуже красива, чудова", "Яка ви красива", "Краса, що зупиняє серце", "Стильний і чудовий образ", "Шикарна леді", "Ви чудової краси жінка", - пишуть захоплені фанати під фото Ольги.
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