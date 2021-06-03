Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, впечатлила стильным образом

Как пишет Politeka.net , Ольга Куриленко очень популярная актриса и уже успела засветиться в десятках картин. Не так давно красотка закончила работу над новым фильмом "Белый слон". Не забывает Ольга и о своем микроблоге Instagram, где регулярно радует фанатов яркими фото и видео из свой насыщенной жизни.

Так, в этот раз Куриленко поделилась очаровательным кадром, на котором позирует в соблазнительном образе. Как видно, перед камерой она появилась в изысканном красном платье на тоненьких бретельках, которое красиво подчеркнуло зону декольте и изящные плечи. Ее волосы распущены в стильной укладке, а на лице яркий макияж с кокетливыми черными стрелками, завершают образ массивные серьги.

В подписи к публикации Ольга написала: "Надеюсь, вам нравится хорошая погода! Какие у тебя планы на эти выходные?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к снимку. "Красотка", "Очень красивая, чудесная", "Какая вы красивая", "Красота, останавливающая сердце", "Стильный и великолепный образ", "Шикарная леди", "Вы великолепной красоты женщина", - пишут восторженные фанаты под фото Ольги.

Напомним, украинская девушка Бонда актриса Ольга Куриленко едва втиснула формы в узкое платье с пикантной деталью.

Как сообщала Politeka, что украинская девушка Бонда красотка Ольга Куриленко с поджатыми ногами показала, чем покорила агента 007.