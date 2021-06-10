Знаменитая на весь мир актриса украинского происхождения Ольга Куриленко впечатлила дерзким образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала фото, на котором показала свое лицо вблизи. Актриса была в солнцезащитных очках, а ее волосы были заплетены в косу. Выглядела она очень дерзко и воинственно. Ее образ напоминал образ шерифа из американских фильмов.

«С праздником, ребята!», - подписала фото Куриленко.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Идеальные оттенки для вас!», «С каждым днем чудеснее!», «Абсолютно великолепно», «Очаровательные красивые глаза», «Такая классная! Хорошего дня, Ольга!», «Посмотри на себя, ты красива с ног до души», «Амазонка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Куриленко уже успела засветиться в десятках картин, в том числе нескольких блокбастерах. Не так давно красотка закончила работу над новым фильмом "Белый слон". При этом начинала Ольга как модель в Европе, куда она уехала из Украины еще совсем юной.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко позировала крупным планом на небольшой лестнице. Актриса застыла в задумчивой позе, опираясь на одну руку и мечтательно глядя куда-то вдаль.

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