Українська співачка Оля Цибульська У гримерці зі співаком Віталієм Козловським зізналася, про що мріє
Зірка розповіла про це на своїй сторінці в Instagram у розділі сторіз, передає Politeka.net.
Цибульська, схоже, готуватися до зйомок, але не перестає мріяти про їжу. Так, артистка, яка набрала зайву вагу, зізналася Козловському, що хоче креветок. На відео Цибульська сидить у кріслі навпроти дзеркала, а їй тим часом роблять укладку на голові. Біля неї стоїть блондин Козловський.
"Я хочу креветок", - каже Цибульська.
"Креветок вона хоче, б * я, він знімає, від К*рову мати. Я тобі спеціально зіпсую контент своїми матами. Куди ти хочеш дегустацію?",- обматюкав Козловський Цибульську, підправивши фарбоване волосся.
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"В рот...",- загадково відповіла Цибульська.
Зазначимо, нещодавно Оля Цибульська розповіла, що за минулий рік вона змогла схуднути на 15 кілограмів. Тоді такого вражаючого результату артистці допомогло домогтися інтервальне голодування, а також збалансоване харчування.
Набрала вагу не тільки Цибульська. Зізналася, що поправилася і Наталія Могилевська. Артистка також заявила, що готова почати схуднення на очах українців.
"Сьогодні я відверто зізнаюся-у мене десять зайвих кіло. Таку проблему зараз має Чи не кожна людина, тому я пропоную зробити марафон і підключити до цього тренера і дієтолога. Я роблю це публічно, тому що розумію, що інакше ніколи не схудну, а якщо пообіцяю і не зроблю — мені буде дуже соромно», - говорила співачка.
Домогтися результату Могилевська має намір за два місяці і на свій день народження, надіти улюблену сукню, в якому вона з'явилася на сольному концерті рік тому.
Нагадаємо, що Цибульська, причетна до скандалу з розлученням Дзідзьо, несподівано звернулася до Slavia: "пропоную допомогу".
Як повідомляла Politeka, Цибульська вирішила показати, на кого насправді схожий її син.
Також Politeka писала, що Цибульська зізналася, через що пройшла на початку своєї кар'єри:»опинилася на вокзалі...".