Група "Go_A" порадувала шанувальників хорошою новиною

Як повідомляє Politeka.net, відома українська група Go_A, яка нещодавно брала участь у" Євробаченні", розповіла про свої плани на сторінці в Instagram.

"Друзі! Є ще одна хороша новина!» - звернулися до шанувальників представники колективу.

Go_a візьмуть участь у фестивалі, де будуть артисти Євробачення різних років.

"Вже анонсовано виступ Вєрки Сердючки, Loreen, KEiiNO, Netta Barzilai і багатьох інших. Готові шуміти в Амстердамі?» - йдеться в повідомленні.

Фестиваль Het Grote Songfestivalfeest відбудеться 9 грудня 2021 року в Амстердамі.

Шанувальники групи із захопленням відреагували на таку звістку.

"Вау, як це круто», «Вау, захоплююся вами», «вже не можу дочекатися», «я в захваті», «вже готові, квитки куплені", " Нідерланди, бачу, вас не відпускають. Ось, що значить якісна українська музика", - пишуть в коментарях.

Більш того, в мережі просять go_a приїхати з концертами в різні країни Європи.

Раніше Катя Павленко розповіла, що вони з Мапеѕкіп збираються зробити колаборацію, однак зробити це не так просто, як може здатися.

"Ми поговорили і не проти зробити колаборацію. Але крім бажання артистів, є ще юридична площина і треба це налагодити. Ми ж на одному лейблі, вони на іншому", - розповіла співачка.

Нагадаємо, що солістка Go_A Павленко розповіла про поцілунок з переможцем "Євробачення" і закулісся: "було весело".

Як повідомляла Politeka, переможця " Євробачення "викрили в копіюванні Пугачової, гряде новий скандал:"Один в один".

Також Politeka писала, що солістка go_a розкрила Осадчій правду про стосунки з переможцем "Євробачення": "практично одружили".