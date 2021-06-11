Співачка Настя Приходько набралася сміливості й розкрилася з нового боку

34-річна зірка, яка приховувала свою третю вагітність та народження сина, продовжує дивувати шанувальників несподіваними одкровеннями.

Раніше Настя ділилася в своєму мікроблозі в Instagram 13-ма фактами з особистого життя, про які фанати "точно не знали", обмовившись, що три з них - невірні. Таким чином, співачка вирішила перевірити інтуїцію своїх підписників.

У наступному пості Приходько продовжила думку, розсекретивши, які "пригоди" собі приписала спеціально, передає Politeka.net.

"Друзі, як і обіцяла, невірні факти про мене👌 👇. Все, що завгодно було в моєму житті, але, з вікон я не випадала, собаку при мені не збивали, слава Богу, і я не працювала стриптизеркою, а ось офіціанткою була😉 Як бачите, у мене в житті було багато поганого і страшного, що залишило глибокий відбиток у моєму розумінні світу, дуже загартувало мене і викувало дуже гостре відчуття справедливості. Я не люблю, коли ображають тих, хто не може за себе постояти. Але, повірте, я точно це вмію робити і більше ніколи не дам себе в образу. Крім того, я дуже тонко відчуваю біль тих, хто проходив у своєму житті важкі випробування🙏", - зірка здивувала зізнанням.

Користувачі кинулися обговорювати новий пост Насті:

"Розумничка!!!❤️👏"

"Добре написали! 🙌 я вас розумію"

"Мега!)"

"Захоплююся Вами❤️"

"Настя, вас Бог винагородив вашою сім'єю за всі випробування, а сім'я - це найголовніше і цінне, що ми можемо мати в нашому житті 🙏"

"Деякі факти жахнули, але здивували два останніх"

Нагадаємо, Настя Приходько зізналася, чому їй довелося приховувати третю вагітність: "я постійно плакала"

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".

Також Politeka писала, Анастасія Приходько таємно народила третю дитину, ніжні фото:"який крихта".