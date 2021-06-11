Певица Настя Приходько набралась смелости и раскрылась с новой стороны

34-летняя звезда, скрывавшая свою третью беременность и рождение сына, продолжает изумлять поклонников неожиданными откровениями.

Ранее Настя делилась в своем микроблоге в Инстаграм 13-ю фактами из личной жизни, о которых фанаты "точно не знали", обмолвившись, что три из них - неверные. Таким образом, певица решила проверить интуицию своих подписчиков.

В следующем посте Приходько продолжила мысль, рассекретив, какие "приключения" себе приписала специально, передает Politeka.net.

"Друзья, как и обещала, неверные факты обо мне👌👇. Всё, что угодно было в моей жизни, но, из окон я не выпадала, собаку при мне не сбивали, слава Богу, и стриптизершей я не работала, а вот официанткой была😉 Как видите, у меня в жизни было много плохого и страшного, что оставило глубокий отпечаток в моём понимании мира, очень закалило меня и выковало очень острое, просто пограничное ощущение справедливости. Я не люблю, когда обижают тех, кто не может за себя постоять. Но, поверьте, я точно это умею делать и больше никогда не дам себя в обиду. Кроме того, я очень тонко чувствую боль тех, кто проходил в своей жизни тяжёлые испытания🙏", - звезда удивила признанием.

Пользователи кинулись обсуждать новый пост Насти:

"Умничка!!!❤️👏"

"Хорошо написали! 🙌я вас понимаю"

"Мега!)"

"Восхищаюсь Вами❤️"

"Настя, Вас Бог вознаградил Вашей семьей за все испытания, а семья - это самое главное и ценное, что мы можем иметь в нашей жизни 🙏"

"Некоторые факты ужаснули, но удивили два последних"

Напомним, Настя Приходько призналась, почему ей пришлось скрывать третью беременность: "Я постоянно плакала"

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

Также Politeka писала, Анастасия Приходько тайно родила третьего ребенка, нежные фото: "Какой крошка".