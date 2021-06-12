Анна Богдан та Михайло Заливако розкрили несподівані подробиці їхньої першої зустрічі
Як передає Politeka.net, спогадами про знайомство пара поділилася в інтерв'ю Славі Дьоміну на Люкс FM (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Хоч Міша і Аня залишилися разом після проекту, але починалися Їхні стосунки не так вже й гладко.
"Взагалі, я мало кого підпускаю в своє життя, придивляюся до людей, бо є не дуже хороші. Навіщо мені біля себе таких тримати? Я спочатку не відкриваюся, а вже з часом розумію наміри чоловіка з приводу мене", - розповіла обраниця Заливако.
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Також Анна зазначила, що у неї вже був гіркий досвід спілкування з протилежною статтю.
"За мої 28 років було дуже багато чоловіків, які хотіли зі мною познайомиться, побудувати якісь стосунки, але є не дуже хороші люди",-поділилася Анна.
А ось колишній "Холостяк" і зовсім був готовий розпрощатися з дівчиною вже після першої зустрічі.
"Я б Аню відправив додому. Я б з нею попрощався, якби у мене була можливість. У нас з нею було перше спілкування зовсім не "алло". Вона дуже стримано розмовляла, я ставлю питання - вона не хоче відповідати. Якби дозволив формат, я б попрощався з Анею. Я їй це кажу - вона досі біситься", - розповів Михайло.
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