Телеведуча і блогерка Леся Нікітюк здивувала поведінкою на камеру

Нещодавно в акаунті ведучої з'явилися фото, які привернули увагу не тільки користувачів мережі, але і ЗМІ, передає Politeka.net.

У пості показали фото з листування Лесі, де вона демонструє сідниці в дзеркалі. Пізніше з'явилася інформація, що блогерку зламали. Зірка за допомогою СММника повернула собі свою сторінку.

Після цього красуня продовжує вести свій аккаунт, а на одному з останніх відео здивувала поведінкою - Нікітюк отримала посилку з футляром для телефону, останній вона одягла на мобілку, і стала з силою бити її об стіл.

"Це Леся Іванівна не збожеволіла, якщо що 😂

Все нормально, просто я в шоці, що таке буває, коли ти його б'єш, і він не б'ється, і я не про колишнього😅", - написала блогерка.

За 55 хвилин публікація зібрала понад 70 - тисяч переглядів і багато коментарів.

"Кинь будь ласка об плитку і буде зовсім інший результат)", "у мене зазвичай падає з дивана на килим і вже вщент 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", "Так, мені терміново потрібен валідол😢", " хвилина позитиву. Спасибі🔥 🔥 😍", "розіб'ється, коли впаде на килим з приліжкового столика 😂", "дай мені я покажу як розбити його)", "ох, розійшлася так розійшлася з киданням телефону)))) 😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леся Нікітюк прокоментувала злом своєї сторінки:

"Я приблизно розумію, хто це зробив і хочу звернутися до тебе! Якщо ти думаєш, що після всіх твоїх повідомлень, квітів і таких ось моментів безглуздих Я зверну на тебе увагу, то цього не буде".

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".