Відома співачка Тіна Кароль показала, як виглядає після тренування без косметики

Довгий час Кароль публікувала на своїй сторінці в Instagram виключно кадри з постановочних фотосесій і заздалегідь готувала пости з рекламним текстом. Лише рік тому, після початку карантину Кароль почала потроху відкривати своє життя фанатам.

Тепер, хоч і рідко, Тіна показує кадри з життя і відпочинку вдома або з сином Веніаміном. Ще рідше-фото з тренувань. У розділі Сторі в Instagram цього разу виконавиця постала в стильному спортивному комбінезоні з глибоким декольте.

Причому позувала Кароль без макіяжу, але із задоволенням засвітила обличчя і фігуру без фільтрів. Відзначимо, зірка займається спортом давно, просто не акцентує на цьому увагу. Також Тіна любить тренування зі скакалкою, чергуючи їх з віджиманнями від підлоги, заняття з м'ячем і піші прогулянки.

Також раніше Відео з роботи Кароль зі своєю командою з'явилося на фан-сторінці в Instagram «Фантіни».

Першим кроком став кастинг танцюристів. Він став наймасштабнішим за останні два карантинних роки. Близько 400 людей прийшли боротися за можливість вийти з поп-дівою на одну сцену.

"Хореографи-постановники шоу Дмитро Жук і Марина Кущева відбирали танцюристів у п'ять етапів, до моменту поки не залишилося всього 8 осіб "the best of the best". Тіна Кароль також брала участь у відборі танцюристів і стала свідком народження нових талантів. Попереду новий виклик-початок репетицій " - йдеться в повідомленні групи.

