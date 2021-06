Известная певица Тина Кароль показала, как выглядит после тренировки без косметики

Долгое время Кароль публиковала на своей странице в Инстаграм исключительно кадры из постановочных фотоссесий и заранее готовила посты с рекламным текстом. Лишь год назад, после начала карантина Кароль начала понемногу открывать свою жизнь фанатам.

Теперь, хоть и редко, Тина показывает кадры из жизни и отдыха дома или с сыном Вениамином. Еще реже – фото с тренировок. В разделе Стори в Инстаграм в этот раз исполнительница предстала в стильном спортивном комбинезоне с глубоким декольте.

Причем позировала Кароль без макияжа, но с удовольствием засветила лицо и фигуру без фильтров. Отметим, звезда занимается спортом давно, просто не акцентирует на этом внимание. Также Тина любит тренировки со скакалкой, чередуя их с отжиманиями от пола, занятия с мячом и пешие прогулки.

Также ранее видео с работы Кароль со своей командой появилось на фан-странице в Инстаграм «ФанТины».

Первым шагом стал кастинг танцоров. Он стал самым масштабным за последние два карантинных года. Около 400 человек пришли бороться за возможность выйти с поп-дивой на одну сцену.

«Хореографы-постановщики шоу Дмитрий Жук и Марина Кущева отбирали танцоров в пять этапов, до момента пока не осталось всего 8 человек «the best of the best”. Тина Кароль также участвовала в отборе танцоров и стала свидетелем рождения новых талантов. Впереди новый вызов - начало репетиций» - говорится в сообщении группы.

