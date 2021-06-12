Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зачарувала зовнішнім виглядом під час поїздки за кордон

Дівчина з Хмельницької області не втомлюється підкорювати серця фанатів не тільки своїми перемогами і спортивним духом, а й красою тіла.

Так, на своїй сторінці в Instagram Бех-Романчук розмістила нові знімки на яких позує на стадіоні, передає Politeka.net

Красуня одягла короткий білий спортивний топ, від відомого бренду, який досхочу дав насолодитися м'язистим тілом легкоатлетки, а також тугі лосини лавандового кольору.

Волосся Марини були зібрані в тугий хвіст на потилиці.

"Спасибі, Флоренція 🙌 🏼 час рухатися вперед🤞", - написала вона.

Фолловери обдарували спортсменку масою компліментів, причому писали їй з багатьох куточків нашої планети.

"Вітаю. Насолоджуйся. З найкращими побажаннями з Аргентини. Південна Америка",

"Ти найкраща",

"Ти чудова",

"Красуня", - пишуть в мережі.

До слова, Марина Бех-Романчук незважаючи на свої 25 років вже завоювала безліч важливих для України медалей на міжнародній арені. Красуня наполегливо тренується, пропагуючи спорт серед українців у соціальних мережах.

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