Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зачарувала зовнішнім виглядом під час поїздки за кордон
Дівчина з Хмельницької області не втомлюється підкорювати серця фанатів не тільки своїми перемогами і спортивним духом, а й красою тіла.
Так, на своїй сторінці в Instagram Бех-Романчук розмістила нові знімки на яких позує на стадіоні, передає Politeka.net
Красуня одягла короткий білий спортивний топ, від відомого бренду, який досхочу дав насолодитися м'язистим тілом легкоатлетки, а також тугі лосини лавандового кольору.
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Волосся Марини були зібрані в тугий хвіст на потилиці.
"Спасибі, Флоренція 🙌 🏼 час рухатися вперед🤞", - написала вона.
Фолловери обдарували спортсменку масою компліментів, причому писали їй з багатьох куточків нашої планети.
"Вітаю. Насолоджуйся. З найкращими побажаннями з Аргентини. Південна Америка",
"Ти найкраща",
"Ти чудова",
"Красуня", - пишуть в мережі.
До слова, Марина Бех-Романчук незважаючи на свої 25 років вже завоювала безліч важливих для України медалей на міжнародній арені. Красуня наполегливо тренується, пропагуючи спорт серед українців у соціальних мережах.
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