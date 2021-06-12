Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук очаровала внешним видом во время поездки за границу

Девушка из Хмельницкой области не устает покорять сердца фанатов не только своими победами и спортивным духом, а и красотой тела.

Так, на своей странице в Инстаграм Бех-Романчук разместила новые снимки на которых позирует на стадионе, передает Politeka.net

Красотка надела короткий белый спортивный топ, от известного бренда, который вволю дал насладиться мускулистым телом легкоатлетки, а также тугие лосины лавандового цвета.

Волосы Марины были собраны в тугой хвост на затылке.

«Спасибо, Флоренция 🙌🏼 Время двигаться вперед 🤞», - написала она.

Фолловеры одарили спортсменку массой комплиментов., причем писали ей со многих уголков нашей планеты.

"Поздравляю. Наслаждайся. С наилучшими пожеланиями из Аргентины. Южная Америка",

"Ты лучшая",

"Ты замечательная",

"Красотка", - пишут в сети.

К слову, Марина Бех-Романчук несмотря на свои 25 лет уже завоевала множество важных для Украины медалей на международной арене. Красотка упорно тренируется, пропагандируя спорт среди украинцев в социальных сетях.

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