Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук очаровала внешним видом во время поездки за границу
Девушка из Хмельницкой области не устает покорять сердца фанатов не только своими победами и спортивным духом, а и красотой тела.
Так, на своей странице в Инстаграм Бех-Романчук разместила новые снимки на которых позирует на стадионе, передает Politeka.net
Красотка надела короткий белый спортивный топ, от известного бренда, который вволю дал насладиться мускулистым телом легкоатлетки, а также тугие лосины лавандового цвета.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Лопес в "невидимом" платье удивила размерами рядом с певицей Леди Гагой: "Никогда не была такой"
Экс-жена Позитива рассказала правду о разводе, ему это может не понравиться: "Мы с Лешей..."
"Карантин надо продлевать": в Минздраве сделали срочное предупреждение
Сердце годовалой украинки перестало биться на руках у врачей: "Родители оставили на старших детей"
Волосы Марины были собраны в тугой хвост на затылке.
«Спасибо, Флоренция 🙌🏼 Время двигаться вперед 🤞», - написала она.
Фолловеры одарили спортсменку массой комплиментов., причем писали ей со многих уголков нашей планеты.
"Поздравляю. Наслаждайся. С наилучшими пожеланиями из Аргентины. Южная Америка",
"Ты лучшая",
"Ты замечательная",
"Красотка", - пишут в сети.
К слову, Марина Бех-Романчук несмотря на свои 25 лет уже завоевала множество важных для Украины медалей на международной арене. Красотка упорно тренируется, пропагандируя спорт среди украинцев в социальных сетях.
Напомним, что Бех-Романчук устроила жаркую разминку, мотивирующие кадры
А еще Politeka сообщала, что спортсменка Бех-Романчук изумила роскошными ягодицами и прыжками в мини-шортах
Также Politeka писала, что Бех-Романчук посветила своим накаченным "орешком" в бесстыжих шортиках