Сергій Лазановський, який переміг в 11 сезоні "Голосу країни", продовжує підкорювати українців своїм талантом і стилем

Як пише Politeka.net, 25-річний співак родом з Івано-Франківської області. Він отримав заповітний кубок головного вокального шоу країни, будучи в команді тренера-дебютанта Наді Дорофєєвої. Зараз Лазановський активно займається власним просуванням в мережі та українському шоу-бізнесі. Хлопець дає концерти у великих і маленьких містах. Не забуває він і про активність в Instagram. Зараз на сторінку Лазановського підписано близько 20 тисяч осіб.

На свіжому фото Лазановський постав у стильному костюмі на червоній доріжці. Для виходу в світ співак вибрав костюм в смужку. Образ підкреслив стильний кулон на шиї. У коментарях артисту залишили масу приємних слів з приводу його зовнішнього вигляду.

"Який красень", "це любов", «Ти такий милий», «Прям справжня зірка», "Пора в Голлівуд", - пишуть люди під фото.

Раніше ми писали, що Сергій Лазановський шукав нічліг у Києві. Хлопець, якого знає і любить вся країна, звернувся до своїх шанувальників з проханням прихистити його. Прохання переможця "Голосу" звучало трохи дивно, враховуючи, що йому подарували квартиру.

Нагадаємо, що переможцю "Голосу країни", якому подарували квартиру, виявилося ніде ночувати: "хто готовий прийняти...".

Також Politeka писала, що переможця "Голосу країни" Лазановського зняли в обнімку з таємничою блондинкою:"подивіться, який улюбленець".

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський показав батька, на якого сильно схожий: «викрадач дівочих сердець...».