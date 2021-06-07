Сергій Лазановський, переміг в 11 сезоні "Голосу країни", продовжує підкорювати українців своїм талантом

25-річний артист з Івано-Франківської області опублікував у своєму мікроблозі в Instagram у розділі сторіз інтригуючі кадри поїздки до столиці, передає Politeka.net. Мету поїздки артист не повідомив, але звернувся до киян з проханням прихистити його на один день.

"Кияни, є питання... Раптом хто готовий прийняти на нічліг всього на один день? Дуже добре, якщо це Голосіївчкій район", - написав Лазановський, але незабаром видалив оголошення зі своїх сторіз. Схоже, артисту вдалося швидко знайти тих, хто готовий йому допомогти.

Також Лазановський поділився з фоловерами знімком з поїзда. Артист сфотографував свої ноги в поїзді, на характерній для "УЗ" білизні в синю смужку.

"Столиця, завтра зустрінемося", - підписав знімок молодий виконавець.

Як відомо, одним з призів за перемогу стала квартира в столиці. Зараз новобудова, в якій знаходиться квартира Сергія, знаходиться на стадії будівництва.

Артист їздив на місце будівництва і в Instagram-сторіз показав фото багатоповерхівки. У будинку ще навіть немає вікон.

"Квартирка", - коротко підписав фотографію Сергій і додав смайлики у вигляді сердечка.

Сергій Лазановський зізнався, що продасть квартиру. За словами молодого співака, переїжджати до Києва він поки не планує.

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