Український співак Сергій Лазановський, який переміг у 11 сезоні "Голосу країни", вразив архівним відео зі свого дитинства

Як передає Politeka.net, 25-річний хлопець з Івано-Франківської області прославився на всю країну після того, як у команді Наді Дорофєєвої здобув перемогу у вокальному шоу. Після закінчення "Голосу" Лазановський щосили зайнявся розкруткою себе як артиста і навіть встиг випустити перший кліп.

Зараз на сторінку хлопця в Instagram підписано трохи більше 20 тисяч осіб. Лазановський регулярно балує своїх шанувальників відео і фотографіями. У свіжому пості він вирішив показати, як виглядав у дитинстві. На ролику, записаному ще на стару відеокамеру, маленького Сергія тримав його батько.

"Колись без хліба не уявляв свого харчування. А з рук @sergiilazanovskii, то було по-особливому смачно", - зазначив артист.

У коментарях артисту залишили масу відгуків. Шанувальники одностайно вирішили, що Лазановський сильно схожий на свого батька.

"Дуже на тата схожий", "Аааа, який милий хлопчик", «вилитий тато», «який милий», «Боже, яке мале дитя, який гарненький... а зараз це що? Викрадач дівочих сердець виріс», «які щічки», "наймиліше відео за останній час", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" Лазановський розповів про новий етап у своєму житті: "я в очікуванні наших...".

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