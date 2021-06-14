Победивший в 11 сезоне "Голосу країни" Сергей Лазановский продолжает покорять украинцев своим талантом и стилем

Как пишет Politeka.net, 25-летний певец родом из Ивано-Франковской области. Он получил заветный кубок главного вокального шоу страны, будучи в команде тренера-дебютанта Нади Дорофеевой. Сейчас Лазановский активно занимается собственным продвижением в сети и украинском шоу-бизнесе. Парень дает концерты в больших и маленьких городах. Не забывает он и об активности в Инстаграм. Сейчас на страницу Лазановского подписано около 20 тысяч человек.

На свежем фото Лазановский предстал в стильном костюме на красной дорожке. Для выхода в свет певец выбрал костюм в полоску. Образ подчеркнул стильный кулон на шее. В комментариях артисту оставили массу приятных слов по поводу его внешнего вида.

«Какой красавчик», «Это любовь», «Ты такой милый», «Прям настоящая звезда», «Пора в Голливуд», - пишут люди под фото.

Ранее мы писали, что Сергей Лазановский искал ночлег в Киеве. Парень, которого знает и любит вся страна, обратился к своим поклонникам с просьбой приютить его. Просьба победителя "Голосу" звучала немного странно, учитывая, что ему подарили квартиру.

Напомним, что победителю "Голоса країни", которому подарили квартиру, оказалось негде ночевать: "Кто готов принять...".

Также Politeka писала, что победителя "Голосу країни" Лазановского засняли в обнимку с таинственной блондинкой: "Посмотрите, какой баловень".

А еще Politeka сообщала, что победитель «Голосу країни» Лазановский показал отца, на которого сильно похож: «Похититель девичьих сердец…».