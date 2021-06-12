Сергій Лазановський, який переміг в 11 сезоні "Голосу країни", заінтригував фанатів несподіваним фото

Як відомо, 25-річний артист з Івано-Франківської області отримав заповітний кубок головного вокального шоу країни, будучи в команді тренера-дебютанта Наді Дорофєєвої. Зараз Лазановський активно займається власним просуванням у світі шоубізу. Він вже встиг дати спільний концерт з Дорофєєвою у себе на малій батьківщині, а також зробити міні-турне містами Західної України.

У своєму новому пості в Instagram Сергій представив фанатам свого продюсера, відомого композитора і засновника продюсерського центру "Star Team" Ірину Батюк, передає Politeka.net. На фото молодий чоловік позував в обнімку з приємною блондинкою.

"Знайомтеся, мій продюсер - @irina_batyuk ❤️ Дякую, за максимально насичене творче життя💪 Вдалий старт - запорука швидкого подолання жаданих вершин🙏", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Дуже красиві❤️"

"Які ж ви гарні ❤️ 😍 🔥"

"Вітаю з продюсером😍❤️ ти молодець❤️"

"Все краще попереду!"

"Тільки погляньте, який мазун)) 🔥"

Раніше ми розповідали, Лазановський зворушив публіку кадрами з особистого архіву. Молодий артист, якого встигли охрестити в Мережі "викрадачем жіночих сердець", показав близьку людину, від якої успадкував свою харизму.

У ролику, записаному ще на стару відеокамеру, маленького Сергія тримав його батько.

Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" Лазановський розповів про новий етап у своєму житті:»я в очікуванні наших...".

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