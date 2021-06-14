Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) дав інтерв'ю телеведучій Каті Осадчій разом зі своїм сином, Андрієм
Український продюсер дав невелике інтерв'ю Каті Осадчій в рамках першого сольного концерту Наді Дорофєєвої, передає Politeka.net.
Крім теми виступу артистки, Осадча торкнулася - особистих. Зокрема, ведуча передачі "Світське Життя" зазначила, що восьмого травня репер відсвяткував своє 40-річчя, зазначивши, що це була гучна вечірка.
Однак в тему втрутився 12-річний син, що підріс, Потапа, Андрій, який різко осадив Осадчу на очах батька.
"По-перше, вона (вечірка - ред.) була не гучна... Він святкував у ресторані й там було дуже мало людей, 20 з чимось осіб, тому він не так вже й добре відгуляв 40-річчя", - розповів Андрій.
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Потап повідомив, що дуже скромно відсвяткував свій день народження, тому що мама і тато сказали йому не відзначати 40-річчя.
Далі виконавець поділився, що йому подарували. Зокрема, це були сережки з білими та чорними діамантами, й терапію з тренером, з яким потрібно медитувати.
"У мене є все, Катю. Машини є, квартири є, велика популярність є, душа є, картини. Мені дуже подобається мистецтво. Я всім сказав, подаруйте мені витвір мистецтва. Я тепер вже колекціоную. 40 років!",- розповів співак.
Зазначимо, Потап народився в Києві, займався спортом, але найбільше його завжди притягувала музика.
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