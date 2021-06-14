Опубліковано рідкісне фото Григорія Чапкіса і його внучки італійської актриси і моделі Анни Сафрончик

Як повідомляє Politeka.net, український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс помер 13 червня у віці 91 року. Син танцюриста зазначив, що його батько пішов з життя через вік.

А внучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса, Анна опублікувала фото з дідусем в Instagram після того, як стало відомо про його смерть.

На своїй сторінці в Instagram вона розмістила серію знімків Чапкіса, а також показала їх останнє спільне фото.

"Спочивай з миром дідусь", - написала Анна в публікації.

На знімку щасливий дідусь Чапкіс відправився на прогулянку з онукою по парку. Анна обіймає рідну людину і ласкаво тримає його за руку. Вони обидва виглядають досить щасливо.

У коментарях під відповідним знімком користувачі мережі залишили безліч слів підтримки і співчуття родині і близьким дівчини: "Співчуття тобі Анна", "Мені дуже шкода, дорога, він дивиться на тебе і завжди захищає тебе звідти", "Найглибші співчуття".

Нагадаємо, що за останній час Чапкіс тричі потрапляв до лікарні. Вперше його госпіталізували з двостороннім запаленням легенів у грудні 2020 року. Хореограф відразу ж здав тест на коронавірус і через два дні отримав негативний результат. Напередодні Нового року його виписали. Син артиста тоді заявляв, що його батько відчуває себе добре і ускладнень немає.

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