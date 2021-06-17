Телеведуча Леся Нікітюк поділилася подробицями зйомок нового сезону "Хто зверху"
Вже не перший рік на гумористичному шоу " Хто зверху?"Леся Нікітюк виступає в ролі телеведучої разом з Сергієм Притулою. Улюблені глядачам артисти з року в рік дивують то змінами образів, то жартами вже на майданчику.
Цього разу Леся репостнула записи колеги, яка готує павільйон з іншими співробітниками. Примірявши на себе роль телеведучої, дівчина також помітила і свого телеведучого-заміну Притулі в такій же жартівливій формі:
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
Підопічний Тіни Кароль після перемоги в "Голосі країни" влаштувався касиром: "Мені не пощастило"
Пропала юна Настуся, батьки молять про допомогу: особлива прикмета дівчинки
"Бурак, будь ласка!": останні хвилини життя загиблої в Туреччині українки знімали на відео
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
"Знайомся, я замість Лесі. А ось і колега " - йдеться у відео.
Леся не стала також відмовчуватися:
"Хлопці! Вже днями стартують нові зйомки наступного сезону проекту»Хто зверху". Ваш улюбленець Сергій Дмитрович вже готується, я готуюся ... літаємо, що С * ание віники на примірки, на робочі зустрічі. Тому, чекайте! Теж чекаємо роботи, зйомок " - розповіла Леся, записуючи Сторі з машини.
Ми також раніше писали, що зірка ретельно стежить за собою, а результати демонструє в найсміливіших нарядах. Ведуча вибірково підходить до формування свого раціону. Так, наприклад, вона вже кілька років не вживає свинину, телятину, картоплю, рис, макарони, хліб, булки, печиво і торти.
Крім того, Нікітюк регулярно займається спортом. На нових кадрах зірка позувала в обтягуючому костюмі, завдяки якому було видно найшикарніші вигини.
Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".
Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".
Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".