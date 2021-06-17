Телеведуча Леся Нікітюк поділилася подробицями зйомок нового сезону "Хто зверху"

Вже не перший рік на гумористичному шоу " Хто зверху?"Леся Нікітюк виступає в ролі телеведучої разом з Сергієм Притулою. Улюблені глядачам артисти з року в рік дивують то змінами образів, то жартами вже на майданчику.

Цього разу Леся репостнула записи колеги, яка готує павільйон з іншими співробітниками. Примірявши на себе роль телеведучої, дівчина також помітила і свого телеведучого-заміну Притулі в такій же жартівливій формі:

"Знайомся, я замість Лесі. А ось і колега " - йдеться у відео.

Леся не стала також відмовчуватися:

"Хлопці! Вже днями стартують нові зйомки наступного сезону проекту»Хто зверху". Ваш улюбленець Сергій Дмитрович вже готується, я готуюся ... літаємо, що С * ание віники на примірки, на робочі зустрічі. Тому, чекайте! Теж чекаємо роботи, зйомок " - розповіла Леся, записуючи Сторі з машини.

Ми також раніше писали, що зірка ретельно стежить за собою, а результати демонструє в найсміливіших нарядах. Ведуча вибірково підходить до формування свого раціону. Так, наприклад, вона вже кілька років не вживає свинину, телятину, картоплю, рис, макарони, хліб, булки, печиво і торти.

Крім того, Нікітюк регулярно займається спортом. На нових кадрах зірка позувала в обтягуючому костюмі, завдяки якому було видно найшикарніші вигини.

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".