Телеведущая Леся Никитюк поделилась подробностями съемок нового сезона "Хто зверху"

Уже не первый год на юмористическом шоу «Хто зверху?» Леся Никитюк выступает в роли телеведущей вместе с Сергеем Притулой. Полюбившиеся зрителям артисты из года в год удивляют то сменами образов, то шутками уже на площадке.

В этот раз Леся репостнула записи коллеги, которая готовит павильон с другими сотрудниками. Примерив на себя роль телеведущей, девушка также подметила и своего телеведущего – замену Притуле в такой же шутливой форме:

«Знакомися, я вместо Леси. А вот и коллега» - говорится в видео.

Леся не стала также отмалчиваться:

«Ребята! Уже на днях стартуют новые съемки следующего сезона проекта «Хто зверху». Ваш любимчик Сергей Дмитриевич уже готовится, я готовлюсь… Летаем, что с*аные веники на примерки, на рабочие встречи. Поэтому, ждите! Тоже ждём работы, съемок» - рассказала Леся, записывая Стори из машины.

Мы также ранее писали, что звезда тщательно следит за собой, а результаты демонстрирует в самых смелых нарядах. Ведущая избирательно подходит к формированию своего рациона. Так, например, она уже несколько лет не употребляет свинину, телятину, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье и торты.

Кроме того, Никитюк регулярно занимается спортом. На новых кадрах звезда позировала в обтягивающем костюме, благодаря которому были видны самые шикарные изгибы.

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».