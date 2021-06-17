Відома співачка Ані Лорак після недовгого возз'єднання з колишнім чоловіком показала, як проводить час зі своїм красенем

Не так давно сім'я української співачки, яка вже давно живе і працює в Росії, відсвяткувала 10-річчя її дочки Софії. З цієї нагоди відбулося возз'єднання Лорак і її колишнього чоловіка Мурата Налчаджіоглу, які раніше розлучилися через зраду бізнесмена. Однак, після свята батько Софії знову поїхав.

Як пише Politeka.net, в Instagram Лорак показала, з ким проводить час тепер. Так, співачка поділилася зворушливими кадрами, на яких вона хвалиться своїм улюбленцем. Лорак тримає на руках свою собаку і мило з нею «спілкується».

"Хто це така собачка? Хто це морда така красива? Хто такий хлопчик красивий?", - вимовляє співачка, притискаючи до себе улюбленця.

Лорак одягнена в простий повсякденний одяг і виглядає дуже розслаблено.

Варто відзначити, що собакою співачка обзавелася не так давно. Вона показала вихованця на початку січня цього року. Цуценя породи мальтіпу її дочка назвала Тоша. З тих пір він став справжнім членом сім'ї зірки.

Раніше ми писали, що на дні народження дочки Лорак з'явилася в жовтому ультраміні, яке підкреслило її ідеальну фігуру. Здається Лорак так причепурилася не тільки заради свята, а й для зустрічі екс-чоловіка.

Нагадаємо, 42-річна Ані Лорак похвалилася фігурою в надто короткій сукні: «Must have кожної дівчини...».

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак на святі дочки зробила крок в басейн прямо в сукні: "О боже...".

Також Politeka писала, що Ані Лорак для зустрічі з екс-чоловіком Муратом вирядилася в ультраміні: "Сім'я возз'єдналася".