Украинская певица Ани Лорак, которая последние годы живет и строит свою карьеру в России, впечатлила видом в очень коротком платье
Как передает Politeka.net, 42-летняя певица после карантина сумела прийти в отменную форму, поэтому сейчас пользуется случаем и демонстрирует свою фигурку во всей красе.
В этот раз звезда примеряла коротенькое черное платье с необычными рукавами-фонариками. Платье певица спустила с плеч, похваставшись зоной декольте. К классическому платью Каролина примеряла аккуратное ожерелье с камнями. Артистка мило улыбалась и смотрела в кадр.
«Маленькое черное платье — must have каждой девушки. Как считаете?», - подписала фото певица.
В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без колких замечаний.
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«Черный цвет — это идеал. Он всем к лицу», «Каролина, какая красивая», «Красавица в маленьком черном платье», «Какая вы красивая! Вам очень идет это черное платье! Куколка!», «Вы принцесса», «Не в таком возрасте», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак появилась в желтом ультрамини, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. В таком наряде певица засветилась рядом с экс-мужем Муратом Налчаджиоглу. В СМИ давно ходят слухи о том, что пара снова вместе.
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