Украинская певица Ани Лорак, которая последние годы живет и строит свою карьеру в России, впечатлила видом в очень коротком платье

Как передает Politeka.net, 42-летняя певица после карантина сумела прийти в отменную форму, поэтому сейчас пользуется случаем и демонстрирует свою фигурку во всей красе.

В этот раз звезда примеряла коротенькое черное платье с необычными рукавами-фонариками. Платье певица спустила с плеч, похваставшись зоной декольте. К классическому платью Каролина примеряла аккуратное ожерелье с камнями. Артистка мило улыбалась и смотрела в кадр.

«Маленькое черное платье — must have каждой девушки. Как считаете?», - подписала фото певица.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без колких замечаний.

«Черный цвет — это идеал. Он всем к лицу», «Каролина, какая красивая», «Красавица в маленьком черном платье», «Какая вы красивая! Вам очень идет это черное платье! Куколка!», «Вы принцесса», «Не в таком возрасте», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак появилась в желтом ультрамини, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. В таком наряде певица засветилась рядом с экс-мужем Муратом Налчаджиоглу. В СМИ давно ходят слухи о том, что пара снова вместе.

Напомним, что Ани Лорак вывела в свет подросшую дочку, наряд Софии вызвал вопросы: "Сама в мини, а...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак на празднике дочери шагнула в бассейн прямо в платье: "О боже...".

Также Politeka писала, что Ани Лорак, которую мама в детстве отдала в интернат, поразила отношением к дочери: "Даже не верится...".