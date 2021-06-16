Співачка Ані Лорак нещодавно відсвяткувала 10-річчя єдиної дочки, Софії

Зірка народила дівчинку у 2011 році від свого чоловіка турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, передає Politeka.net. Пара розлучилася у 2019 році, але зараз час від часу з'являється спільно на різних заходах.

Варто зазначити, що цього разу зірка на дні народження дочки з'явилася в красивій міні-сукні. Жовтий наряд обтягнув струнку талію, а довжина вбрання дозволила розглянути стрункі ніжки Кароліни.

Кадри із зіркою розійшлися мережею. Зокрема, в одній з фан-груп опублікували відео, як Ані зайшла майже по коліно в басейн. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Ах ця лялечка ... Неймовірно люблю і пишаюся @anilorak . Вона стала мені рідною людиною за стільки років...❤️😍Мій Ангел! Мій мотиватор!💓❤️😍 Найкраща в світі!",- написали автори публікації.

Публікація зібрала понад 19 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Кохана!!!🌹 😘 🥰 🤟 😎 🥂 ", "Обожнюємо", "Ані ти краса. 😍 😍 😍 😍 😍 ", "О, Боже, яка ж прекрасна у нашої Кароліни, посмішка))😍 🔥❤️"," мила"," Привіт, як водичка? Ти сонце моє, ти краса моя ❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Ані Лорак засвітилася на святі дочки разом з колишнім чоловіком. Сімейні кадри зібрали десятки тисяч переглядів і багато коментарів.

Користувачі Мережі раділи, що вся сім'я опинилася в зборі.

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