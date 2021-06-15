Співачка Ані Лорак продовжує публікувати яскраві фото зі свята, яке влаштувала на честь 10-річчя своєї доньки Софії

Так, 42-річна артистка поділилася новою порцією знімків з дитячої вечірки у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Судячи з усього, торжество пройшло в заміському комплексі з аніматорами, купою повітряних кульок і, безумовно, гостями.

Кароліна постала на кадрах в лимонному міні-платті, а її донька в стильному білому сарафані нижче колін з яскравим принтом, який доповнила джинсовою курточкою і червоними кедами.

"Дитинство - дуже важливий період життя. Саме в юному віці в нас закладається віра в людей, в добро і чудеса❤️. Спасибі за допомогу в організації нашого барвистого ювілею🎈 Дитячий сміх не вщухав ні на хвилину🙏 🎉", - з теплом підписала кадри співачка, здивувавши зворушливим ставленням до дочки.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"які красиві😍 😍 Сонечка, принцеса😍все більше на Вас схожа 😍 "

"Гарне свято, такі щасливі дітки і дорослі ♥ чарівні миті дитинства ♥ навіть не віриться, що минуло 10 років з того радісного дня, коли ми всі дізналися, що наша улюблена Кароліночка стала мамою донечки"

"Як же швидко летить час... Нехай буде щаслива! ❤️"

"Бліііін а потім це... Потягнуть на сцену... Може заміж"

"Такі красоткиии. Щастя Сонечці, нехай насолоджується дитинством, адже воно так швидко пролетить ❤ 🙏"

Примітно, що саму Кароліну в дитинстві рідна мати була змушена віддати до інтернату, так як сім'я жила дуже бідно, без батька.

"Пам'ятаю - я не дуже засмутилася. Мені навіть здалося, що інтернат - це прекрасне місце. Адже там мені й одяг стали давати, причому іноді навіть новий. З їжею теж було непогано...", - згадувала артистка в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, що Ані Лорак в золотій міні-сукні заінтригувала зовнішністю після схуднення: фото.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак показала, як змінилася її дочка від колишнього чоловіка: "яка велика дівчинка".

Також Politeka писала, що Ані Лорак приголомшила появою з "немовлям" на руках, мрії збуваються: "як назвала?".