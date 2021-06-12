Співачка Ані Лорак продовжує святкувати 10-річчя своєї дочки Софії

Як відомо, 42-річна артистка влаштувала гучну вечірку 9 червня з нагоди першого ювілею своєї спадкоємиці. На свято замовили багатоярусний торт і зібрали велику дитячу компанію. Але, мабуть, не всі встигли побувати на торжестві, тому Софія досі отримує привітання.

У своєму новому пості Кароліна опублікувала серію свіжих фото, передає Politeka.net. Співачка вийшла в світ разом із донькою, щоб ще раз відсвяткувати її день народження в колі друзів.

Лорак з'явилася на кадрах у лимонній міні-сукні з рукавом-воланом на одне плече. Софія позувала в декількох сукнях, різних відтінків, але одного фасону: вільних і нижче колін.

"Продовжуємо святкування❤️ Сонечці 10 років 🎉 @renat_agzamov, величезне спасибі за тортик! Це неймовірно красиво і смачно 🎂", - підписала знімки співачка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, обговорюючи зовнішній вигляд Кароліни та Софії. Крім коментарів з привітаннями, деякі відзначили, що наряд Лорак виглядав куди презентабельніше, ніж у її доньки.

"Які красуні! Зі святом Сонечку! ❤️😍"

"Сама в міні, а дочка, як бабуся, в довгій спідничці... - від масульманіна, туркеня - але по-моєму її хрестили... її хрещений батько Кіркоров.Ф))) - свят свят😂 - Є плюс - брову роз'єднали 👏"

"Вітаю вашу принцесу знову ❤️ велика вже) на вас чимось схожа)"

"Як вам личить сонячний жовтий колір💛"

"Яка ви красива😍 😍❤️ А Соня як на Вас схожа 😍 така ж красуня як ви✨ ❤ ️"

Раніше ми повідомляли, що Лорак здивувала появою на вечірці з "немовлям" на руках. Особливо цьому факту зраділа її дочка. У "згортку" виявилася незвичайна лялька, про яку Софія сильно мріяла.

Нагадаємо, що Ані Лорак в золотій міні-сукні заінтригувала зовнішністю після схуднення: фото.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак показала, як змінилася її дочка від колишнього чоловіка: "яка велика дівчинка".

Також Politeka писала, що Ані Лорак приголомшила появою з "немовлям" на руках, мрії збуваються: "як назвала?".