Известная певица Ани Лорак после недолгого воссоединения с бывшим мужем показала, как проводит время со своим красавцем
Не так давно семья украинской певицы, которая уже давно живет и работает в России, отпраздновала 10-летие ее дочери Софии. По этому случаю произошло воссоединение Лорак и ее бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу, которые ранее развелись из-за измены бизнесмена. Однако, после праздника отец Софии снова уехал.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Лорак показала, с кем проводит время теперь. Так, певица поделилась трогательными кадрами, на которых она хвастается своим любимцем. Лорак держит на руках свою собаку и мило с ней «общается».
«Кто это такая собачка? Кто это морда такая красивая? Кто такой мальчик красивый?», - произносит певица, прижимая к себе питомца.
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Лорак одета в простую повседневную одежду и выглядит очень расслабленно.
Стоит отметить, что собакой певица обзавелась не так давно. Она показала питомца в начале января этого года. Щенка породы мальтипу ее дочь назвала Тоша. С тех пор он стал настоящим членом семьи звезды.
Ранее мы писали, что на дне рождения дочери Лорак появилась в желтом ультрамини, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. Кажется Лорак так принарядилась не только ради праздника, но и для встречи экс-мужа.
Напомним, 42-летняя Ани Лорак похвасталась фигурой в чересчур коротком платье: «Must have каждой девушки…».
Как сообщала Politeka, Ани Лорак на празднике дочери шагнула в бассейн прямо в платье: "О боже...".
Также Politeka писала, что Ани Лорак для встречи с экс-мужем Муратом вырядилась в ультрамини: "Семья воссоединилась".