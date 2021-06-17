Телеведуча Леся Нікітюк засвітила обійми з Сергієм Притулою

Леся Нікітюк та Сергій Притула вже багато років разом ведуть гумористичне шоу "Хто зверху?". При цьому Притула є беззмінним ведучим шоу з моменту його заснування в 2013 році, а Нікітюк приєдналася до нього в 2018 році.

У сторіс свого Instagram Леся показала кадри з закулісся нового сезону шоу.

Вирушаючи на знімання Леся навіть купила букети півоній для продюсерів.

"Ось він, улюблений павільйон. Моя гримерочка", - каже веде.

Схоже, учасницею першого випуску стане Настя Каменських.

Також Леся показала свого співведучого - Сергія Притулу.

"Серьоженька, батько трьох дітей", - ніжно каже Леся приобнімая колегу.

Нагадаємо, 25 травня 2020 року 39-річний Сергій Притула став батьком втретє, його дружина Катерина народила другу спільну і третю для Сергія дитину.

У сім'ї Притул - ще одна дівчинка. Дитину назвали Стефанією.

Старший син Сергія Дмитро народився в 2008 році, коли Сергій був у шлюбі з Юлією Андрійчук. Після розлучення подружжя зуміло зберегти хороші відносини.

У 2015 році телеведучий одружився вдруге. Його обраницею стала Катерина Сопельник, з якою він познайомився на "Новому каналі", де дівчина працювала продюсером. 27 липня 2017 року у пари народилася дочка Соломія.

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".

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