Телеведущая Леся Никитюк засветила объятия с Сергеем Притулой
Леся Никитюк и Сергей Притула уже много лет вместе ведут юмористическое шоу «Хто зверху?». При этом Притула является бессменным ведущим шоу с момента его основания в 2013 году, а Никитюк присоединилась к нему в 2018 году.
В сторис своего Инстаграм Леся показала кадры с закулисья нового сезона шоу.
Отправляясь на съему Леся даже купила букеты пионов для продюсеров.
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«Вот он, любимый павильон. Моя гримерочка», - говорит ведеущая.
Похоже, участницей первого выпуска станет Настя Каменских.
Также Леся показала своего соведущего – Сергея Притулу.
«Сереженька, отец троих детей», - нежно говорит Леся приобнимая коллегу.
Напомним, 25 мая 2020 года 39-летний Сергей Притула стал отцом в третий раз, его супруга Екатерина родила второго общего и третьего для Сергея ребенка.
У семьи Притул — еще одна девочка. Малышку назвали Стефанией.
Старший сын Сергея Дмитрий родился в 2008 году, когда Сергей был в браке с Юлией Андрийчук. После развода супруги сумели сохранить хорошие отношения.
В 2015 году телеведущий женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина Сопельник, с которой он познакомился на "Новом канале", где девушка работала продюсером. 27 июля 2017 года у пары родилась дочь Соломия.
Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".
Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».
Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».