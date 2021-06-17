Телеведущая Леся Никитюк засветила объятия с Сергеем Притулой

Леся Никитюк и Сергей Притула уже много лет вместе ведут юмористическое шоу «Хто зверху?». При этом Притула является бессменным ведущим шоу с момента его основания в 2013 году, а Никитюк присоединилась к нему в 2018 году.

В сторис своего Инстаграм Леся показала кадры с закулисья нового сезона шоу.

Отправляясь на съему Леся даже купила букеты пионов для продюсеров.

«Вот он, любимый павильон. Моя гримерочка», - говорит ведеущая.

Похоже, участницей первого выпуска станет Настя Каменских.

Также Леся показала своего соведущего – Сергея Притулу.

«Сереженька, отец троих детей», - нежно говорит Леся приобнимая коллегу.

Напомним, 25 мая 2020 года 39-летний Сергей Притула стал отцом в третий раз, его супруга Екатерина родила второго общего и третьего для Сергея ребенка.

У семьи Притул — еще одна девочка. Малышку назвали Стефанией.

Старший сын Сергея Дмитрий родился в 2008 году, когда Сергей был в браке с Юлией Андрийчук. После развода супруги сумели сохранить хорошие отношения.

В 2015 году телеведущий женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина Сопельник, с которой он познакомился на "Новом канале", где девушка работала продюсером. 27 июля 2017 года у пары родилась дочь Соломия.

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа: "Бутерброды мы любим".

Как сообщала Politeka, беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…».

Также Politeka писала, что Лесю Никитюк взломали в Instagram, слив пикантные фото на всеобщее обозрение: «Все при ней».