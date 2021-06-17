Артист студії "Квартал 95" опинився в кареті "швидкої допомоги" і поділився кадрами з собою на каталці

Несподіваними кадрами поділився у своєму Instagram зірка "Ліги сміху" і "Розсміши коміка" Олександр Степаненко, повідомляє Politeka.net.

Так, він опублікував відео з машини швидкої допомоги. Комік лежав на каталці, а за ним можна було помітити двох «медиків» у відповідній уніформі.

"Я взагалі ногу зламав", - вимовляє Степаненко на відео.

Втім, він тут же починає сміятися, як і «медики» на задньому тлі.

"Бережіть себе", - йдеться в підписі до кадрів.

Така дивна поведінка артиста стає зрозумілою, якщо подивитися на публікації його колеги по «Кварталу 95» Юрія Ткача, зроблені приблизно в той же час. Як з'ясувалося, вони зі Степаненком того дня перебували на зйомках. За сценарієм персонаж Олександра зламав ногу, після чого його забрала швидка.

На опублікованих Ткачем кадрах також можна помітити, що каталку з Олександром не відразу змогли помістити в машину.

"Щось пішло не так", - підписав це відео Ткач.

Пізніше комік показав, як вони з Анною Саліванчук готуються до зйомок. Так, йому гримери малювали подряпину на обличчі, а актриса сиділа поруч у довгій зеленій сукні з дуже глибоким декольте.

"Це я тебе подряпала", - заявила вона.

Судячи з усього, на зйомках проектів «Квартал 95» панує таке ж веселощі, як і в самих номерах гумористів.

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