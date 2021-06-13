Украинский комик и актер "Квартал 95" Юрий Ткач поделился новым видео

Как передает Politeka.net, артист опубликовал видео полета на своей странице в Инстаграм. Юрий Ткач в маске сидит в кресле самолета и снимает на видео воздушный винт, который крутится. Ткач с удивлением комментирует, будто впервые видит: "Вау".

"Магия...? 😂😂😂)))", - подписал снимок артист.

Куда отправился шоумен, неизвестно. Но удивление Ткача на лицо - большие глаза, он не может отвести взгляд, как лопастной агрегат работающий в воздушной среде, приводимит во вращение двигатель самолета.

Пользователи Сети засыпали артиста комплиментами, восхищаются актером и его юмором, а некоторым даже стремно, и наверняка, сделали глаза, как у Юрия.

"И тут я подумал, ну на**ра я смотрел "Пункт назначения")", "Юра, ти найкращий!!! ❤️", "😮😮😮😮😂 Юра, я просто обожаю твой контент 🙈😅», «М'якого приземлення що 💖💖», «You can really dance 😂», "Карлсон в кабіні пілотів, а пропелер зараз Юрія гіпнотизує. 😵😰😂😂", "Юрко дивись затяне😂😂😂", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач поделился снимком со съемок. Cейчас комик много времени проводит на съемках в различных проектах. На свежем фото актер сидел на входе в свой вагончик, скривив гримасу. За это Ткача и любят поклонники. Он не боится быть смешным.

"Мастер гениальной фотографии", - подписал он фото.

Напомним, что Юрия Ткача "запаковали" в полицейскую машину вместе с коллегой: "Нас подставили!".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" заявил о своем жестком решении, неожиданное видео: "Буду открывать...".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" засветился с двумя красотками в кабриолете: "Жену отправил на море".