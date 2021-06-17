Артист студии «Квартал 95» оказался в карете «скорой помощи» и поделился кадрами с собой на каталке

Неожиданными кадрами поделился в своем Инстаграм звезда «Лиги смеха» и «Рассмеши комика» Александр Степаненко, сообщает Politeka.net.

Так, он опубликовал видео из машины скорой помощи. Комик лежал на каталке, а за ним можно было заметить двух «медиков» в соответствующей униформе.

«Я вообще ногу сломал», - произносит Степаненко на видео.

Впрочем, он тут же начинает смеяться, как и «медики» на заднем фоне.

«Берегите себя», - говорится в подписи к кадрам.

Такое странное поведение артиста становится понятным, если посмотреть на публикации его коллеги по «Кварталу 95» Юрия Ткача, сделанные приблизительно в то же время. Как выяснилось, они со Степаненко в тот день находились на съемках. По сценарию персонаж Александра сломал ногу, после чего его забрала скорая.

На опубликованных Ткачом кадрах также можно заметил, что каталку с Александром не сразу смогли поместить в машину.

«Что-то пошло не так», - подписал это видео Ткач.

Позже комик показал, как они с Анной Саливанчук готовятся к съемкам. Так, ему гримеры рисовали царапину на лице, а актриса сидела рядом в длинном зеленом платье с очень глубоким декольте.

«Это я тебя поцарапала», - заявила она.

Судя по всему, на съемках проектов «Квартал 95» царит такое же веселье, как и в самих номерах юмористов.

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