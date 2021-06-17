Юна українська співачка Еліна Іващенко показала, на який експеримент зважилася на ніч дивлячись

19-річна виконавиця, яка прославилася як партнерка Олега Винника, виконавши з ним в дуеті пісню "Діаманти", поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео Іващенко лежить у ліжку, сховавшись ковдрою. Дівчина пояснила, що не спить пізно вночі через незвичайний лайфхак, який підгледіла в соцмережі Тікток.

"Доброї ночі! Друзі, знаєте, чому я не сплю? Тому що мене попало о першій годині ночі випадково зайти в Тікток і побачити там лайфхак. Лайфхак полягає в тому, що знаходиться у мене на голові", - розповіла співачка, продемонструвавши невигадливу конструкцію зі свого волосся, намотаного на пояс від халата.

За словами дівчини, це повинно допомогти їй отримати «голлівудські локони» без використання спеціальних пристосувань.

"У підсумку я реально пішла помила голову і реально почала пробувати робити це з моїм волоссям. Мені дуже цікаво, що буде завтра, тому що я взагалі лайфхаки ніколи не пробую на собі, але це реально мене зачепило...але це максимально дивно!",- поділилася своїми враженнями Іващенко.

Втім, пізніше дівчина так і не показала результати свого експерименту.

Нагадаємо, юна фаворитка Олега Винника вразила одкровенням і фото з наставником: "Кожну частинку свого серця".

Як повідомляла Politeka, фаворитка Олега Винника показала свою природну красу: без макіяжу і фільтрів.

Також Politeka писала, що юній фаворитці Винника передбачили перемогу на "Євробаченні": "Вау, аж мурашки по тілу".