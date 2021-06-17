Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав ще один шматочок їх з дружиною розкішного особняка

Як пише Politeka.net, артист поділився коротким відео в розділі сторіз свого Instagram. На ньому Дантес продемонстрував, як збирається «на побачення».

Так, співак постав перед дзеркалом, красуючись своїм повсякденним луком. Для прогулянки він вибрав легкі бежеві штани, білу футболку, кепку і кеди. Співак уточнив, що зустрічається з друзями.

«На побачення з друзями збираюся», - написав він.

При цьому наряд Дантеса - не єдине, що можна помітити на цьому відео. На задньому тлі видно частину Вбиральні, яка не може не вражати своїми розмірами.

На кадрах можна помітити велику вішалку з різними сорочками і легкими куртками. Однак, найбільше місця займає колекція взуття, якої на полицях майже так само багато, як в магазинах. Судячи з усього, зоряна пара дуже серйозно ставиться до свого гардеробу.

Як відомо, Дантес і Дорофєєва живуть у власному будинку в передмісті Києва, куди вони перебралися зі знімної квартири. Їх особняк знаходиться в закритому котеджному містечку. Раніше подружжя показувало, що у них є великий басейн і відкрита тераса для відпочинку.

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