Хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма став учасником популярного українського шоу

38-річний хореограф, який отримав широку популярність як учасник, а пізніше і суддя шоу "Танців з зірками" вже давно вийшов далеко за рамки цього амплуа і став частим гостем на різних українських шоу.

Так, цього разу хореографа запросили на проекту» Хто зверху", с'мкі пого сезону якого тільки стартували. Відповідне фото Влад Яма показав на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Хореограф показав фото, зроблене в студії проекту.

"Якщо шорти-точно літо", - підписав він фото.

І якщо нижня частина вбрання Влада з шортами є постером, то верхня, яка дуже схожа на піжаму, цілком справжня.

Як відомо, ведучими "Хто зверху" вже багато років є Сергій Притула і Леся Нікітюк.

Сьогодні Леся також показала кадри з закулісся шоу.

"Ось він, улюблений павільйон. Моя гримерочка», - сказала ведуча.

Схоже, учасницею першого випуску крім Влада Ями стане співачка Настя Каменських.

Також Леся показала свого співведучого-Сергія Притулу.

"Серьоженька, батько трьох дітей", - ніжно каже Леся приобнімая колегу.

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма став ведучим нового шоу "Твій день".

Нагадаємо, що Влад Яма, вставши на одне коліно, зробив пропозицію руки і серця ефектною брюнетці: "Вау!".

Також Politeka писала, що дружина ями з " Танців з зірками "похвалилася підростаючим сином в ефектному костюмі:"вже всі дівчата закохані".

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з " Танців з зірками «з дружиною влаштували переполох посеред Карпат:»Телички в захваті...".