Хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма став учасником популярного українського шоу
38-річний хореограф, який отримав широку популярність як учасник, а пізніше і суддя шоу "Танців з зірками" вже давно вийшов далеко за рамки цього амплуа і став частим гостем на різних українських шоу.
Так, цього разу хореографа запросили на проекту» Хто зверху", с'мкі пого сезону якого тільки стартували. Відповідне фото Влад Яма показав на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Хореограф показав фото, зроблене в студії проекту.
"Якщо шорти-точно літо", - підписав він фото.
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І якщо нижня частина вбрання Влада з шортами є постером, то верхня, яка дуже схожа на піжаму, цілком справжня.
Як відомо, ведучими "Хто зверху" вже багато років є Сергій Притула і Леся Нікітюк.
Сьогодні Леся також показала кадри з закулісся шоу.
"Ось він, улюблений павільйон. Моя гримерочка», - сказала ведуча.
Схоже, учасницею першого випуску крім Влада Ями стане співачка Настя Каменських.
Також Леся показала свого співведучого-Сергія Притулу.
"Серьоженька, батько трьох дітей", - ніжно каже Леся приобнімая колегу.
Нагадаємо, нещодавно Влад Яма став ведучим нового шоу "Твій день".
Нагадаємо, що Влад Яма, вставши на одне коліно, зробив пропозицію руки і серця ефектною брюнетці: "Вау!".
Також Politeka писала, що дружина ями з " Танців з зірками "похвалилася підростаючим сином в ефектному костюмі:"вже всі дівчата закохані".
А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з " Танців з зірками «з дружиною влаштували переполох посеред Карпат:»Телички в захваті...".