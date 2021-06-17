"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська підкреслила фігуру стильним костюмом

Хоча модель не увійшла в ТОП-21 на конкурсі "Міс Всесвіт" , все одно для України вона вважається справжньою переможницею, повідомляє Politeka.net. Зараз на сторінку Єлизавети підписані 52,4 тисячі користувачів Мережі, з якими вона регулярно ділиться кадрами свого проведення часу.

В одному з останніх постів модель постала в стильному білому костюмі. Красуня розчахнула піджак, додавши кадру якоїсь "спеки".

Красива зачіска і макіяж з акцентом на очі - в цьому образі все чудово.

"Все, що ми посилаємо в життя інших людей — повертається в наше власне.

Я хочу побажати кожному з Вас багато любові, здоров'я і величезної кількості енергії, що б здійснити всі плани! Нехай вас оточують найпрекрасніші люди! Нехай ваше життя буде успішним, повним чудес і ваші добрі мрії збуватися!",- написала Єлизавета.

За дві години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів:

"Мила! 😍💯", "😍😍😍😍😍😍", "Неймовірна 😍", "❤️❤️❤️❤️❤️", "Так мила, сумую за Україною 😍❤️", " Прекрасна, я люблю тебе, моє миле серце ♥ ~ ♥ ~ ♥", "❤️❤️❤️ Філіппіни", " ми сумуємо за тобою ... з Філіппін 🇵🇭🇵🇭🇵🇭", "Моя улюблена 😍", "Ми любимо Україну з Ірану 🇮🇷❤️🇺🇦", "Любов з Колумбії 🇨🇴 🇺🇦", "Добре сказано і так вірно ⛅️, нехай ви також отримаєте таке ж благословення і більше 🌹 👑💎".

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