"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская показала яркое фото из недавно прошедшего конкурса красоты

В прошлом году, как известно, конкурс "Мисс Вселенная 2020" был перенесен на май этого года из-за пандемии. Поэтому у девушек было время на подготовку. Сама Елизавета из-за проигрыша не расстроилась.

Девушка не только с достоинством поздравила победительницу, но еще и сделала серию памятных фото с конкурсантками. Одним из личных фото Ястремская поделилась уже сейчас, напоминая о хорошо проведенном времени.

В небесно-голубом платье Елизавета показала себя перед камерой с яркой улыбкой на лице и с довольно ярким макияжем с акцентом на выразительный взгляд.

«Стань тем в кого бы ты влюбился 💓», - написала Елизавета.

Вот как реагируют фанаты: «Такая красивая ❤ девушка ягода️; Почему ты такая хорошенькая; Такая красивая; прекраснее солнца️❤️; Мы тебя любим ❤; Красиво❤ нежность с любой стороны️; Так мило; прекрасная и хорошая девушка❤️; Эти глаза😍❤️; Великолепная королева😍Эти прекрасные глаза. Привет из Мексики 🇲🇽».

Также ранее, не расстраиваясь из-за своего проигрыша, девушка решила улететь на роскошный отдых в Майами, где проводит время довольно насыщенно и ярко. В этот раз в разделе Стори появились кадры с вечернего отдыха Елизаветы с близкими.

На фото довольная девушка блистала в белом кружевном платье, удачно подчеркивающем ее нежность и светлую улыбку. Чувствами по поводу хорошего отдыха Ястремская поделилась и сама, отметив:

«В этом красивом пентхаусе на крыше небоскреба друзья организовали вечеринку в честь моего выступления на конкурсе Мисс Вселенная. Кстати, соседний пентхаус купила семья Бекхэмов», - рассказала красотка.

Напомним, "Мисс Украина-2020" Ястремская померилась формами с молоденькими соперницами: "Королева всегда одна".

Как сообщала Politeka, названа "Мисс Украина Вселенная 2020": кто представит страну на международном конкурсе, фото красавицы.

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