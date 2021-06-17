"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская подчеркнула фигуру стильным костюмом

Хотя модель не вошла в ТОП-21 на конкурсе "Мисс Вселенная", все равно для Украины она считается настоящей победительницей, сообщает Politeka.net. Сейчас на страницу Елизаветы подписаны 52,4 тысячи пользователей сети, с которыми она регулярно делится кадрами своего времяпрепровождения.

В одном из последних постов модель предстала в стильном белом костюме. Красотка распахнула пиджак, прибавив кадру некого "жара".

Красивая прическа и макияж с акцентом на глаза - в этом образе все восхитительно.

"Все, что мы посылаем в жизнь других людей — возвращается в нашу собственную.

Я хочу пожелать каждому из Вас много любви, здоровья и огромного количества энергии, что б осуществить все планы! Пусть Вас окружают самые прекрасные люди! Пусть Ваша жизнь будет успешной, полной чудес и Ваши добрые мечты сбываться!", - написала Елизавета.

За два часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:

"Милая! 😍💯", "😍😍😍😍😍😍", "Невероятная 😍", "❤️❤️❤️❤️❤️", "Так мила, скучаю по Украине 😍❤️", "Прекрасна, я люблю тебя, мое милое сердце ♥ ~ ♥ ~ ♥", "❤️❤️❤️ Филиппины", "Мы скучаем по тебе ... из Филиппин 🇵🇭🇵🇭🇵🇭", "Моя любимая 😍", "Мы любим Украину из Ирана 🇮🇷❤️🇺🇦", "Любовь из Колумбии 🇨🇴 🇺🇦", "Хорошо сказано и так верно ⛅️, пусть вы также получите такое же благословение и больше 🌹 👑💎".

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