Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова приміряла модний образ для зйомок

Даша багато часу приділяє собі і активно піклується про своє харчування, щоб контролювати вагу. Після того, як їй знову вдалося схуднути, дівчина вразила появою на заході в модному вбранні.

А цього разу вона засвітилася на зйомках шоу в не менш запам'ятовується образі - бежевій кофті з декольте і червоній міні-спідниці з замком. Завдяки деталям образу вдалося підкреслити і тонку талію Даші.

Спеціально покрутившись перед камерою, дівчина хвалилася і стрункими ногами в шкіряній спідниці, не забувши і декольте показати наостанок:

"Сьогодні було ось так" - лаконічно підписала Ульянова нові кадри. Поправляючи довгі локони, Даша із задоволенням посміхалася і сміялася за кадром.

Даша прославилася на» Холостяку " не тільки дивовижною розтяжкою професійної гімнастки, але ще і дуже пухкими губами, які зробила раніше у косметолога і не приховувала цього факту. Філери Даша колола за бажанням виправити недосконалість форми і розміру губ, тому тепер з ними нічого не робить.

"Давайте ще раз поясню всім! Губи я підколювала зовсім трохи 1,5 роки тому! Півтора року! Зараз я взагалі не ходжу до косметолога, ніяких маніпуляцій не роблю. Це дійсно так. Шкіра в такому стані завдяки харчуванню і домашньому догляду. І відповідаючи на ваше запитання: губи не розчиняла " - розповіла Даша.

Нагадавши, переможницю " Холостяка "підловили в обіймах Олега Кензова в ресторані в центрі Києва:" все було...".

Як повідомляла Politeka, схудла Ульянова з " Холостяка "в коротенькій сукні спантеличила зовнішністю:" не може бути такою великою...".

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