Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова примерила модный образ для съемок

Даша много времени уделяет себе и активно заботится о своем питании, чтобы контролировать вес. После того, как ей снова удалось похудеть, девушка поразила появлением на мероприятии в модном наряде.

А в этот раз она засветилась на съемках шоу в не менее запоминающемся образе - бежевой кофте с декольте и красной мини-юбке с замком. Благодаря деталям образа удалось подчеркнуть и тонкую талию Даши.

Специально покрутившись перед камерой, девушка хвастнула и стройными ногами в кожаной юбке, не забыв и декольте показать напоследок:

"Сегодня было вот так" - лаконично подписала Ульянова новые кадры. Поправляя длинные локоны, Даша с удовольсвием улыбалась и смеялась за кадром.

Даша прославилась на «Холостяке» не только изумительной растяжкой профессиональной гимнастки, но еще и очень пухлыми губами, которые сделала ранее у косметолога и не скрывала этого факта. Филлеры Даша колола по желанию исправить несовершенство формы и размера губ, поэтому теперь с ними ничего не делает.

«Давайте еще раз объясню всем! Губы я подкалывала совсем чуть-чуть 1,5 года назад! Полтора года! Сейчас я вообще не хожу к косметологу, никаких манипуляций не делаю. Это действительно так. Кожа в таком состоянии благодаря питанию и домашнему уходу. И отвечая на ваш вопрос: губы не растворяла» - рассказала Даша.

Напомним, победительницу "Холостяка" подловили в объятиях Олега Кензова в ресторане в центре Киева: "Все было...".

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