Супермодель Белла Хадід, названа найкрасивішою жінкою в світі за принципом золотого перетину, показала свої тренування

Белла старанно трудиться, щоб мати розкішне і красиве тіло, яке буде залучати фанатів і далі, а також подобатися їй самій. Хадід встигає не тільки займатися боксом, але ще і почала додаткові тренування.

Кадрами з нових занять зірка поділилася в Instagram, щоб показати, як вона доглядає за своїм тілом і як тренер допомагає їй знайти баланс в заняттях, чергуючи силові вправи з розтяжкою. У серії особистих відео Белла в маленьких велосипедках і чорному топі займається перед камерою, показуючи, що бездоганні форми не даються просто так.

"Робота в процесі" - підписала кадри Хадід.

У мережі відповіли на зусилля Белли:

"Це так чудово виглядає, старанна дитина; мені подобається, як ти виглядаєш; я просто пишаюся тим, що ти робиш; Белла Стронг🧿; Залишайся сильною і піднімайся. Ти королева👸 🏻; Я займаюся боксом 16 років, це найкраща вправа🥊 🙌; і так Худа, куди ще краще?; Біль від промахів реальна ❤️; Негатив не позбавить вас від проблем завтра; я люблю тебе, Белла; безумство, таке старанність».

Ми також писали, що супермодель з молодого віку підкорила подіум незвичайною зовнішністю і колючим поглядом, якому стали наслідувати тисячі жінок, бажаючи роздобути таку ж форму «листяних» очей. Дівчина намагається з'являтися на публіці досить рідко, але завжди успішно привертає увагу до себе.

При цьому модель не дуже любить в повсякденному житті яскраві образи. Белла вважає за краще епатувати появою у відкритих нарядах з пікантними деталями.

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