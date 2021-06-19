Супермодель Белла Хадид, названная самой красивой женщиной в мире по принципу золотого сечения, показала свои тренировки

Белла усердно трудится, чтобы иметь роскошное и красивое тело, которое будет привлекать фанатов и далее, а также нравиться ей самой. Хадид успевает не только заниматься боксом, но еще и начала дополнительные тренировки.

Кадрами из новых занятий звезда поделилась в Инстаграм, чтобы показать, как она ухаживает за своим телом и как тренер помогает ей найти баланс в занятиях, чередуя силовые упражнения с растяжкой. В серии личных видео Белла в маленьких велосипедках и черном топе занимается перед камерой, показывая, что безупречные формы не даются просто так.

«Работа в процессе» - подписала кадры Хадид.

В сети ответили на усилия Беллы:

«Это так прекрасно выглядит, усердная малышка; Мне нравится, как ты выглядишь; я просто горжусь тем, что ты делаешь; Белла Стронг 🧿; Оставайся сильной и поднимайся. Ты королева 👸🏻; Я занимаюсь боксом 16 лет, это лучшее упражнение 🥊 🙌; И так худая, куда еще лучше?; Боль от промахов реальна ❤️; Негатив не избавит вас от проблем завтра; я люблю тебя, Белла; Безумие, такое усердие».

Мы также писали, что супермодель с молодого возраста покорила подиум необычной внешностью и колким взглядом, которому стали подражать тысячи женщин, желая заполучить такую же форму «листьих» глаз. Девушка старается появляться на публике довольно редко, но всегда успешно привлекает внимание к себе.

При этом модель не очень любит в повседневной жизни яркие образы. Белла предпочитает эпатировать появлением в открытых нарядах с пикантными деталями.

Напомним, как Белла Хадид выставила на камеру свои упругие формы

А еще Politeka писала, что раскованная Белла Хадид из Victoria’s Secret обескуражила позами в одном белье

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид из Victoria’s Secret в одном белье и даже топлес показала тело во всей красе