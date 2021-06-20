На своїх сторінках у соціальних мережах Ектор Хіменес-Браво подякував Насті Каменських за прекрасне шоу

Як повідомляє Politeka.net, суддя МастерШеф, канадський і український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво активно веде свій блог та ділиться новими рецептами.

Днями зірковий кухар сходив на концерт - він відвідав сольник Насті Каменської в Одесі. Кадрами з концерту він поділився в мережі Instagram.

Фото було зроблено за лаштунками. Зірки, як завжди, вибрали стильні вбрання. На Каменських-золотиста блуза з пікантними елементами декору, під якою добре видно білизну – чорний ліф, чорні лосини і лаковий тугий корсет. Макіяж Насті був зроблений з акцентом на очі, на губах грає трендова нюдовая помада, волосся розпущене.

Ектор одягнувся в сірий діловий костюм, який доповнила біла сорочка з яскравим принтом і лофери на товстій підошві. Зірки обіймають один одного і щасливо посміхаються на камеру.



"NK в Одесі! Одеса-прекрасна. NK-неймовірна", - захопився Ектор у підписі до кадрів.

Шанувальники прийшли в захват і знову відзначили, що Ектор Хіменес-Браво вміє ефектно себе подати. Деякі подякували йому за відео з концерту Каменських. Були й ті, хто помітив, що кухар виглядає дуже щасливим поруч зі співачкою, запідозривши його у закоханості в Настю.

"Ектор такий щасливий, напевно таємно закоханий в Настю", "Дуже здорово 🙌 спасибі за ефір ! Одеса ❤️NK", "Спасибі велике. Це було дуже круто. Я теж люблю співати. Але мені заважає страх . Я теж люблю готувати. Але мені заважає невпевненість в собі".

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