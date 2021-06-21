Відомий український фітнес-тренер Марина Боржемська, колишня дружина В'ячеслава Узелкова, показала себе, розповівши про йогу

Як пише Politeka.net, Марина Боржемська обожнює спорт і пропагує його серед українців. Красуня активно веде сторінку в Instagram, де ділиться секретами фігури і розповідає про тренування. Цього разу Марина вирішила розповісти про йогу:

"Сьогодні Міжнародний день йоги. Давайте поговоримо про користь йоги для фігури.

Йога - це прекрасний засіб для коригування і формування фігури.

Хоча корекція контурів тіла в практиці йоги не мета, але стрункість і підтягнутість в ході занять досягаються самі собою", - написала Марина.

На фото Боржемська показала кілька поз. Красуня була в обтягуючих штанях, топі і кросівках.

Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"Краса", "так, класно, не схудла, але краще відчуваю себе", " роблю вранці Сурію. Мені дуже подобається", " Його для мене, як ковток свіжого повітря, заряд енергії на цілий день. Завжди коли є час з ранку, займаюся йогою"," дуже довго не сприймав йогу всерйоз, поки не зустріла "свого" тренера. Її заняття перевернули мій погляд! Зараз обожнюю!".

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