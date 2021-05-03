Тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская, бывшая супруга Вячеслава Узелкова, показала себя на отдыхе и поделилась важным советом по похудению

Известная блондинка, которая часто делится с украинцами советами о том, как держать себя в форме, опубликовала новый полезный пост, в котором рассказала о правильном похудении. Об этом пишет Politeka.net.

«Лайфхак. Не начинайте худеть, если не хотите. Чтобы быстро и качественно похудеть, нужно этого хотеть. Без искреннего желания, результат будет не стабильный или не долгий», - написала Боржемская.

Она подчеркнула, что при похудении очень важно не поддаваться чувству вины из-за небольших неудач.

«️Не зарекайтесь есть только обезжиренный творог и сельдерей. Подходите к вопросу без фанатизма. Если вы две-три недели не будете класть сахар в чай — уже хорошо», - посоветовала тренер.

Она добавила, что в этом вопросе нужно действовать постепенно.

Этот пост Боржемская проиллюстрировала своим фото, на котором она отдыхает в бассейне.

Поклонники знаменитости тут же откликнулись на ее публикацию.

«Какая Вы красивая», «Сто процентов согласна с вами», «Я больше хочу поддерживать форму. Сидеть на диете я точно не смогу», «Ну шикарно выглядите Марина, красотка», - пишут люди.

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