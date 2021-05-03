Тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская, бывшая супруга Вячеслава Узелкова, показала себя на отдыхе и поделилась важным советом по похудению
Известная блондинка, которая часто делится с украинцами советами о том, как держать себя в форме, опубликовала новый полезный пост, в котором рассказала о правильном похудении. Об этом пишет Politeka.net.
«Лайфхак. Не начинайте худеть, если не хотите. Чтобы быстро и качественно похудеть, нужно этого хотеть. Без искреннего желания, результат будет не стабильный или не долгий», - написала Боржемская.
Она подчеркнула, что при похудении очень важно не поддаваться чувству вины из-за небольших неудач.
«️Не зарекайтесь есть только обезжиренный творог и сельдерей. Подходите к вопросу без фанатизма. Если вы две-три недели не будете класть сахар в чай — уже хорошо», - посоветовала тренер.
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
Полякова, не сдержавшись, позвонила Насте Каменских из-за ее "девочек": "Это что такое?"
Оборвалась жизнь народного артиста Украины: "Мы не прощаемся и любим тебя"
Тригубенко после отказа Мишиной засветился с эффектной блондинкой: «А что это у тебя такое красивое?»
Евгений Кошевой с женой покинули Украину, что произошло и где они сейчас: "Начало..."
Она добавила, что в этом вопросе нужно действовать постепенно.
Этот пост Боржемская проиллюстрировала своим фото, на котором она отдыхает в бассейне.
Поклонники знаменитости тут же откликнулись на ее публикацию.
«Какая Вы красивая», «Сто процентов согласна с вами», «Я больше хочу поддерживать форму. Сидеть на диете я точно не смогу», «Ну шикарно выглядите Марина, красотка», - пишут люди.
Напомним, экс-жена Узелкова в купальнике раскрыла, как не растолстеть в отпуске: "Не нужно заставлять себя...".
Как сообщала Politeka, экс-жена Узелкова в купальнике с сеточкой рассказала, как сделать утро аппетитным: рецепты вкусных завтраков.
Также Politeka писала, что экс-жена Узелкова в бикини получила порцию витамина D и советов от украинцев: "А вам, Марина, лучше...".