Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, бывшая супруга Вячеслава Узелкова, показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Марина известна украинцам не только благодаря браку с известным боксером. Красотка активно развивает сейчас свой блог, давая советы, как обрести идеальную фигуру. Боржемская сейчас уехала отдыхать на курорт, взяв с собой детей.
В этот раз Марина решила показать на своем примере, как выглядит идеальная фигура. Красотка показалась в мини-купальнике, позируя на фоне бассейна, а образ дополнила стильными очками.
Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Нет, у тебя все прекрасно", "Красотка", "Выглядите прекрасно", "Красоточка", "Какая стройная", "Круто, и мы восхищены вами", "Подскажите, как потолстеть?", "А вам, Марина, лучше набрать немного вес", "Интересно", "Шикарные ноги, Марина", "Какая вы красивая, Марина", "Прекрасно выглядишь ! Молодец! Ты трудяшка !".
Напомним, ранее мы писали, что фитнес-тренер Марина Боржемская показала подросших детей.
В этот раз Марина опубликовала фото, где позировала вместе с детьми. Все трое улыбались, лежа на шезлонге. Как можно понять, Боржемская улетела на море с детьми.
Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская поделилась секретом красивых рук
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