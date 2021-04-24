Фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская показала себя, заговорив о выходных

Как пишет Politeka.net, Марина стала популярна среди украинцев благодаря спорту и браку с известным боксером Вячеславом Узелковым. И хоть пара разошлась, Боржемская активно ведет социальные сети, где раскрывает секреты идеальной фигуры и демонстрирует свои результаты.

В этот раз Марина показалась в купальнике, стильных очках и шляпке. Красотка улыбалась, завораживая идеальной фигурой.

"Прекрасных и солнечных выходных", - написала Марина под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасных и солнечных выходных", "Нет слов", "Обалдеть", "Роскошная", "Как нежно и солнечно! Вы великолепная", "Как всегда - вы красотка", "Хорошего отдыха. Приятно на вас смотреть. Поднимаете настроение", "Волшебная. Объединены все черты женственности", "Ой, а что за красотка такая?!", "Прекрасных выходных и замечательного отдыха))) В Санкт-Петербурге холодно и снег с дождем, правда после Вашего пожелания выглянул лучик солнца, это удивительно".

Мы писали, что известная фитнес-тренер Марина Боржемская из шоу "Зважені та щасливі" запустила марафон на начало весны.

В кадре Боржемская позировала в черном кружевном боди и бежевом шелковом пеньюаре, который она распахнула и спустила с плеч. Знаменитость облокотилась на полочку трюмо, прогнувшись и подняв ножку.

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