Известный фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская показала себяЯ, рассказав об успехах
Как пишет Politeka.net, Марина обожает спорт и постоянно делится дельными советами, как обрести идеальную фигуру. Девушка раскрывает секреты идеального тела, показывая себя в пример. Не забывает Боржемская похвастаться достижениями своих учениц, которые проходят ее марафоны.
Этот раз не стал исключением, ведь Марина показала себя у моря. Девушка была в узком купальнике, дополнив образ стильными очками. Марина выставила ножку, маня каждым изгибом своего тела. Красотка предложила участвовать в новом марафоне, который она подготовила для девушек к лету.
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На других кадрах Боржемская показала других женщин, которым удалось похудеть.
"ДО И ПОСЛЕ
Листайте карусель и смотрите на эти преображения! Вы тоже так сможете! ", - написала Марина.
Сразу откликнулась в комментариях Леся Никитюк, которая захотела похудеть с Боржемской.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ого", "Огонь", "Идеальная фигура у вас", "Все девочки умницы", "Очень красивая", "Марина, вы прекрасная".
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