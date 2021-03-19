Известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская показала себя и рассказала о ногах
На фото Марина позировала в полупрозрачном боди, сидя на винтажном стуле у столика. Красотка выставила на обозрение ножки, демонстрируя их идеальность. Для игривости Боржемская приподняла одну ножку, заставляя восхищаться собой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.
"Как быстро похудеть в ногах!
Как похудеть в ногах и бедрах? А еще на попе и чуть-чуть на животе? Такой вопрос встает перед многими, когда нужно быстро похудеть", - написала звезда под фото.
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Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:
"Шикарные ноги, Марина", "Спасибо за полезные посты", "Красиво", "Невероятная, прекрасная женщина", "Идеальная", "Безграничная красота".
Мы писали, что фитнес-тренер Марина Боржемская (в прошлом Узелкова) из проекта "Зважені та щасливі" похвасталась отменной физической формой.
У себя в Инстаграм красотка опубликовала атмосферное фото. 41-летняя Марина лежала на полу, закрыв глаза от удовольствия.
Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская понежилась на полу, восхитив и декольте, и рецептами
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